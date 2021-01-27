بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورا لها وهي صغيرة وكتبت قائلة: "ذكريات أيام الطفولة يلا ورونى إنتم كمان صوركم وإنتم صغيرين على هاشتاج صورتك وإنت صغير"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.واهتم عدد كبير من المشاهير مشاركة صورهم في مرحلة الطفولة، في هذا الوقت مع انتشار هاشتاج صورتك وانت صغير، وتفاعل معه عدد كبير من النجوم.ونصحبكم مع مجموعة من الصورة لأشهر النجوم من صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.