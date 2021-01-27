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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:55 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورا لها وهي صغيرة وكتبت قائلة: "ذكريات أيام الطفولة يلا ورونى إنتم كمان صوركم وإنتم صغيرين على هاشتاج صورتك وإنت صغير"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

واهتم عدد كبير من المشاهير مشاركة صورهم في مرحلة الطفولة، في هذا الوقت مع انتشار هاشتاج صورتك وانت صغير، وتفاعل معه عدد كبير من النجوم.

ونصحبكم مع مجموعة من الصورة لأشهر النجوم من صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)
بعد رانيا يوسف.. مشاهير في مرحلة الطفولة (صور)

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