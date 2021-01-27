برلماني: وزارة الثقافة تستهدف مثقفين القاهرة فقط وتتجاهل الفلاحين

انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تراجع دور وزارة الثقافة، متسائلا عن مدى تفعيل المادتين 47 و48 من الدستور، اللتان تلزمان الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية، وأن الثقافة حق لكل مواطن، كما تساءل عن مدى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن بناء المواطن وعلاج الأثار المترتبة على الفكر المتطرف.وقال قرقر، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالي، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم: "وزارة الثقافة مسؤولة مسئولية كاملة على بناء الهوية المصرية فى كافة القطاعات، وقد يكون هناك دور للوزارة فى بعض القطاعات مثل معرض الكتاب، الإ أنه ينحصر فى محافظة القاهرة ويستهدف فئة محددة وهى في الغالب فئة مثقفين بالطبع، ولكن أين باقى فئات الشعب مثل الفلاح أو العامل البسيط، أليس من حقهم الحصول على الثقافة أيضا".وتابع: "للأسف نحن في عد تنازلى في مستوى الثقافة والتوعية، هناك تراجع واضح، ولابد من الاعتراف به أولا حتى يتم علاجه، قصور الثقافة أصبحت مهجورة وأغلبها في حالة يرثى لها، بعجد أن كانت تقوم بدور رائد في الماضي خاصة في مجال المسرح واكتشاف وتنمية المواهب، يكفى أن عدد كبير من الفنانين والمبدعين الكبار تم اكتشاف مواهبهم في قصور الثقافة".واستشهد النائب بقصر ثقافة مدينة بلقاس بالدقهلية، مشيرا إلى أن رغم تخصيص قطعة أرض مساحتها 1200 متر لتطويره، إلا أنه لم يدرج في خطة الوزارة.وأضاف: "يواجه شبابنا وأطفالنا حاليا تهديدات شديدة عبر الفضاء الإليكتروني والقنوات الفضائية لطمس الهوية الثقافية المصرية، فهل تمكنا بناء سياج ثقافي لحماية هؤلاء الشباب وزرع الانتماء الوطني لديهم وحمايتهم من الفكر المتطرف أو الغربي، كون ذلك قضية أمن قومي".وطالب قرقر بأن يكون هناك منافذ قوية للوزارة عبر القنوات الفضائية والبرامج التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المسابقات الثقافية والفنية ودعمها بموارد مالية لتشجيع وجذب الشباب، وأيضا ضرورة الوصول إلى كافة الفئات بالقرى والمراكز وتنظيم معارض للكتاب بها وتوزيع الكتب مجانا لبناء أجيال مثقفة.