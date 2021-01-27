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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لخادمة قتلت ابنها بمساعدة زوجها بالإسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:52 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حليم عبدالسميع، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل وخادمة بالسجن المؤبد لكل منهما، لاتهامهما بقتل نجل الأولي بعد تعذيبه بسبب تبوله اللا إرادي، كما عاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى لاتهامه بتعاطي المخدرات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين وليد محمد حسنى الديب، ومحمد عاطف مشالى، وسكرتير الجنايات عمرو زكى.

وترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوفاة المجنى عليه بعد تعرضه للتعذيب ووجود آثار تعدي عليه، داخل الشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 10654 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، قيام المتهمة "م.ح.م"، 35 سنة، خادمة، بالإبلاغ عن زوجها المتهم "أ.م.ا"، 30 سنة، عاطل، لاتهامه بقتل نجلها المجني علية "إ.ح.إ"، 16 سنة، من طليقها المتوفى، وأنه تعدي عليه بالضرب مستخدمًا عصا خشبية وكرسى وحرقه بأماكن متفرقة في جسده.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه كان يقيم مع والدته وأشقائه الثلاثة، مع زوج والدتهم بمحل سكنهم، وقيام زوج والدتهم بسوء معاملة المجني عليه بأبشع الطرق والتعذيب البدني بحرقه بملعقة طعام، والتعدي عليه بالضرب وإشعال النيران في جسده، ومنع عنه الطعام، وتكبيله دون أن تأخذه بهم ثمة شفقة حتى تدهورت حالته الصحية نتيجة الإصابات والحروق بمختلف جسده، وتوفي متأثرًا بالتعدي علية، وذلك بسبب قيامه بالتبول اللإرادى ومروره بحالة نفسية سيئة.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة القتل.

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