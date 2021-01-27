تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 عاطلين في اتهامهم بهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، وهتكوا عرضهم واغتصابهم عدة مرات بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت.وتبين من التحقيقات أن المجني عليهم من أطفال الشوارع، وأدلوا بأقوالهم التي أثبتت تعرضهم للاغتصاب أثناء نومهم رفقة المتهمين في "عشة" بجوار حديقة بمصر القديمة.وألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على 3 متهمين بتهم اغتصاب وهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.