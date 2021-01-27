تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال بمصر القديمة
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:52 م
نجلاء رفاعيطباعة
قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 عاطلين في اتهامهم بهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، وهتكوا عرضهم واغتصابهم عدة مرات بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليهم من أطفال الشوارع، وأدلوا بأقوالهم التي أثبتت تعرضهم للاغتصاب أثناء نومهم رفقة المتهمين في "عشة" بجوار حديقة بمصر القديمة.
وألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على 3 متهمين بتهم اغتصاب وهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، وهتكوا عرضهم واغتصابهم عدة مرات بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليهم من أطفال الشوارع، وأدلوا بأقوالهم التي أثبتت تعرضهم للاغتصاب أثناء نومهم رفقة المتهمين في "عشة" بجوار حديقة بمصر القديمة.
وألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على 3 متهمين بتهم اغتصاب وهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.