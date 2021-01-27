أسعار اللحوم و«الفيليه» بمجمعات الجيزة الاستهلاكية

قال الحسيني عدروس، مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح فيليه الدواجن بـ64 جنيها للكيلو، والبط السكوفي بـ38 جنيها ونصف، والأسماك الماكريل الياباني بـ26 جنيها، والباسا الأحمر بـ29 جنيها.وأضاف عدروس لـ"الدستور"، أن فروع المجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير السلع الحرة بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، حيث يتم طرح اللحوم الحمراء الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها، والدواجن المجمدة بـ30 جنيها، واللحوم المفرومة بـ65 جنيها، لافتا إلى أن كافة السلع الأساسية وغير الأساسية متوفرة ولا يوجد أي نقص فيها.