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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تنتقد السياسة الأمريكية في أفغانستان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:54 م
علي شمخاني
علي شمخاني
منار أحمد
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هاجم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، السياسات الأمريكية في أفغانستان، وقال إن طالبان مصممة على مواجهة أمريكا، حسب تعبيره.

جاء ذلك بعد استقبال طهران وفدا من حركة طالبان، وشدد "شمخاني"، الذي استقبل أعضاء الحركة الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، على أنه "في لقاء اليوم مع الوفد السياسي لطالبان، رأيت تصميما على مواجهة أمريكا".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شمخاني قوله، خلال الاجتماع مع الوفد، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتحقيق السلام والأمن في أفغانستان.

ووصل وفد سياسي من طالبان، برئاسة الملا عبدالغني بردار، إلى طهران صباح أمس الثلاثاء، للقاء وزير الخارجية الإيراني والممثل الإيراني الخاص لأفغانستان.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية قبل حوالي شهر، إن "طالبان نفذت الكثير من الأعمال الإرهابية.. وما زلنا نصنف طالبان كجماعة إرهابية".

لكن "شمخاني" قال عقب لقائه، الوفد الأربعاء، إنه يعتبر أمن أفغانستان خاصة في المحافظات المتاخمة لإيران أمرًا لا يمكن تجاهله، كما أكد "تعاون طالبان مع الحكومة الأفغانية في مكافحة الاضطرابات الأمنية ومواجهة تحركات داعش".

وأضاف: "لقد شدد الملا عبدالغني بردار على أمن الحدود الأفغانية الإيرانية، وأعلن استعداد طالبان للتعاون في هذا الصدد".

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