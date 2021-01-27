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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمشاركة مصر.. بريطانيا تُطلق تحالفًا عالميًا لمعالجة آثار تغير المناخ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:18 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن إطلاق تحالف معني بالتكيف مع تغير المناخ بالمشاركة مع مصر وبنجلاديش وملاوي وهولندا وسانت لوسيا والأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة "جونسون" خلال قمة التكيف مع تغير المناخ التي استضافتها هولندا افتراضيًا، وهي أول قمة عالمية تسلط الضوء بشكل خاص على التكيف مع تغير المناخ والصمود في مواجهته.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة- في بيان صحفى اليوم الأربعاء- أن هذا التحالف الجديد سيعمل على تحويل الالتزامات السياسية التي تم التعهد بها خلال نداء الأمم المتحدة للعمل المعني بالتك يف، والصمود إلى دعم ملموس على أرض الواقع للمجتمعات المعرضة لآثاره.

ونقل البيان عن "جونسون" قوله خلال القمة، إنه «لا يمكن إنكار أ ّن ظاهرة تغير المناخ باتت تلوح في الأفق فعلًا، وتؤدي بالفعل إلى تدمير الحياة والاقتصاد. يجب علينا أن نتكيف مع مناخنا المتغير، وعلينا أن نفعل ذلك الآن. سأجعل الحاجة إلى الانتعاش القادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ أولوية من أولويات رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع هذا العام».

كما دعا للتكيف مع تغير المناخ، ولأن نصبح أكثر صمودًا في مواجهته، ولننقذ الأرواح وسبل المعيشة في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه قال ألوك شارما، رئيس قمة العمل المناخي، إن المجتمعات الأكثر حاجة للمساعدة هى الأكثر تعرضًا لخطر تغير المناخ، بالرغم من أنها الأقل مساهمة في تسببه، وبالتالي هنالك حاجة ملحة الآن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الأمر ولتنمية الصمود في مواجهة تغير المناخ، قبل أن يفقد المزيد من الناس أرواحهم أو سبل معيشتهم.

ودعا في هذا الصدد جميع الدول إلى التقدم بخطط طموحة للتكيف مع تغير المناخ، معتبرًا أن التحالف الجديد والمهم سيلعب دورًا مهمًا في تركيز العقول في أنحاء العالم على تسريع تنفيذ خطط التك ّيف مع تغير المناخ في المناطق الأكثر احتياجًا.
ولفتت السفارة البريطانية، إلى أن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم بالفعل من آثار تغير المناخ، من حرائق الغابات في أستراليا إلى الأعاصير التي حدثت مؤخرًا في موزمبيق، مشيرة إلى أنه بدون اتخاذ أي إجراء حيال ذلك، سيتعرض الكثير من الدول إلى اضطرابات كبيرة وظروف مناخية قاسية، بالإضافة إلى تدمير المجتمعات وسبل المعيشة.


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