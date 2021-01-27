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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 3 آلاف و680 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:52 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 3 آلاف و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله وفقًا لصحيفة (مالاي ميل) المحلية اليوم الأربعاء: "إن ولاية جوهور سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى البلاد حيث سجلت 1069 إصابة، تليها سيلانجور بـ822 حالة، ثم كوالالمبور بـ698 حالة".

وأضاف: "أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 707 حالات وفاة"، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يدخلون وحدات العناية المركزة، حيث دخلت 314 حالة جديدة منها 122 حالة تحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

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