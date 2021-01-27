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منوعات

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:02 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
هبه محمد
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وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة، ترتفع عمليات على محركات الانترنت " جوجل " من قبل الشباب عن وظائف الشهر العقاري 2021، وعن موعد التقديم، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الشباب للتقديم في وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة.

تابع.. وظائف الشهر العقاري 2021

وتتمثل الوظائف المطلوبة في الشهر العقاري فيما يلي:

1 - فني تكيف وتبريد ( للحاصلين على دبلوم صنايع وما يعادله شعبة تركيبات كهربائية - شعبة إلكترونية - شعبة حسابات ).

2 - باحث تمويل ومحاسبة ( للحاصلين على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلة ).

3 - باحث تنمية إدارية ( للحاصلين على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال - حسابات - معلومات أو ما يعادلها ).

4 - مهندس مدني ( للحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادلة ).

5 - مهندس حسابات ( للحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادلة تخصص حسابات ).

6 - مترجم ( للحاصلين على ليسانس آداب فرنساوي أو إنجليزي أو ترجمة فورية أو ما يعادلة ).

7 - مسئول نظام.

8 - مسئول دعم فني.

9 - مدخل بيانات ( للحاصلين على بكالوريوس حسابات ومعلومات وما يعادلها ).

10 - مراجع مساحي.

11 - كاتب رابع ( للحاصلين على مؤهل مناسب بين المتوسط والعالي أو مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط ).

12 - عامل خدمات معاونة ويتطلب الإلمام بالقراءة والكتابة.

13 - فني رابع كهرباء ( للحاصلين على دبلوم صنايع فني تبريد وتكييف).

كيفية التقديم في وظائف الشهر العقاري 2021

يمكن للمتقدم في وظائف الشهر العقاري 2021 طوال شهر يناير، حيث يحين أخر موعد يوم 31، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية أو موقع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر من خلال الرابط التسجيلي المعلن عنها:  rern.gov.eg.

ويستطيع الفرد المتقدم في وظائف الشهر العقاري 2021 التقديم إلكترونيًا، حيث وفرت الحكومة المصرية العبء والوقت على المتقدمين، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار عدوى وباء كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين.

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