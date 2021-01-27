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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

المندوه ينتقد وزيرة الثقافة بشأن الخلاف بين ما هو مكتوب في برنامج الوزارة والواقع الذي نعيش فيه

برلماني ينتقد وزيرة الثقافة: الصعيد يعاني من التهميش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:46 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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انتقد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بشأن الخلاف بين ما هو مكتوب في برنامج الوزارة والواقع الذي نعيش فيه، قائلًا: بولاق الدكرور لا تشعر بما تحدثت عنه الوزيرة مثل الصعيد وغيره من المناطق التي تعاني من التهميش.

وتابع في تعقيبه على بيان وزيرة الثقافة، الدكتور إيناس عبد الدايم خلال الجلسة العامة للبرلمان: زملائي في الصعيد وغيره حاسين بالغربة من اللي بتقوله الوزيرة وأنا بقولهم مش لوحدكم حاسين بالغربة.

وأكد أن موقع وزارة الثقافة أنيق وعلى أعلى مستوى، قائلا: وأنا بتصفح الموقع وجدت بيت ثقافة زنين وصفط اللبن في بولاق الدكرور، إلا أن الواقع غير ذلك، مثلا في صفط اللبن لا هو بيت ولا يتم عن ثقافة.

وتابع حسام المندوه: قصر ثقافة صفط اللبن، عبارة عن مكان لتجميع القمامة ولكل المخلفات فوق المبنى وأمامه، متسائلا: الموظفين بيعملوا إيه هناك؟.

وعرض النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان صورة للوضع الذي يعبر عن المعاناة التي يشهدها قصر ثقافة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

وقال حسام المندوه الحسيني: الثقافة من أهم عناصر الأمن القومي المصري، وقوتها الناعمة ضد الانحراف الفكري الذي نغرق فيه، مشيرا إلى أنه يوجه الاتهام لبعض الفنون من الذين أهانوا بعض المهن التي نحتاجها في سوق العمل ولا يوجد عليها إقبال مثل التمريض.

وأكد النائب، أن الصورة الذهنية عن مهنة التمريض ليست جيدة، وهو ما تسبب في الإحجام عن الإقبال عليها، مستدركا: احترم الفن الراقي الذي يؤثر في الصغير والكبير.

وطالب بأهمية الاستثمار في البشر قبل الحجر، موجها رسالة لوزيرة الثقافة قال فيها: لا تنتظري الشباب ليذهبو إلى قصور الثقافة ولكن يجب أن يتم الذهاب في أماكن تجمعهم.

ودعا إلى توقيع بروتوكول بين وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة للذهاب للشباب وعمل فعاليات حقيقية، مختتما حديثه: المهمة ثقيلة أعانك الله عليها ومنتظرين الأفضل.

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