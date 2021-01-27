وزير الصحة الكويتي: شفاء 436 حالة مصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 436 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 155 ألفًا و739 حالة.وأضاف الصباح في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هؤلاء المتعافين سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن أمس شفاء 537 حالة من فيروس كورونا المستجد.