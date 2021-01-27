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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة البريطانية تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:45 م
جوناثان أشوورث
جوناثان أشوورث
وكالات
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انتقدت الحكومة البريطانية كيفية تعامل الحكومة مع جائحة كورونا خلال العام الماضي، وذلك بعد يوم من تجاوز حصيلة الوفيات بالفيروس 100 ألف حالة.

ووصف وزير الصحة في حكومة الظل جوناثان أشوورث تعامل الحكومة مع الجائحة بأنه "مروع".

وردًا على اعتذار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للبلاد عن أعمال حكومته، بالإضافة إلى قوله أنهم بذلوا كل ما في استطاعتهم للحد من تفشي الفيروس، قال أشوورث لشبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء" لا أقبل قولهم إنهم بذلوا كل ما يستطيعون".

وأضاف لهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" لقد مر 12 شهرا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة المتحدة، وأن نفكر أننا فقدنا 100 ألف مواطن خلال الـ12 شهرا الماضية أمر مروع".

وأضاف" نحن جميعا نقبل أن هذه أوقات مليئة بالتحديات لأي حكومة، هذا فيروس اجتاح العالم بسرعة وقوة ومستمر في الانتشار بشراسة، ولكن تم ارتكاب أخطاء جسيمة، شهدنا مجموعة كبيرة من الاخطاء خلال الـ12 شهرا الماضي، ولم يكن يتعين أن يرتكبها".

وطالب لاحقا بإجراء تحسينات من أجل الاجور الهزيلة وقيود الحجر الصحي على الحدود واختبارات فيروس كورونا التي تجريها الحكومة ونظام تعقب المخالطين.

وكانت تقارير قد أفادت أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة إجراءات حجر صحي جديدة للقادمين إلى بريطانيا.

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