رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد التزامها الثابت بمواجهة التغير المناخي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:44 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
ا ش ا
طباعة
أكدت الصين اليوم الأربعاء التزامها الثابت بمواجهة التغير المناخي وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"،في تصريح اليوم، تعليقا على إعراب شخصيات أمريكية مؤخرا عن شكوكها في الجهود الصينية في مجال المناخ، إن بكين أعلنت عن مجموعة من السياسات الخاصة بالمناخ العام الماضي، ما أظهر عزيمتها الثابتة على مواجهة التغير المناخي وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، ومثل مساهمة جديدة للعملية العالمية لاستجابة تغير المناخ.

وأضاف جيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للانبعاثات على المستوى العالمي عبر التاريخ، وأن الإدارة الأمريكية السابقة تراجعت في قضية التغير المناخي بشكل خطير، حيث انسحبت من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، ورفضت الالتزام بتمويل خفض الانبعاثات، ما أضعف بشدة طموح وجهود التعاون الدولي لمعالجة تغير المناخ".

وتابع جيان أن هناك حاجة إلى ابتكارات واختراقات تكنولوجية ثورية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الدول إلى اتخاذ خطوات مشتركة وتعزيز التعاون في إطار متعدد الأطراف.


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك