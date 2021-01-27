الصين تؤكد التزامها الثابت بمواجهة التغير المناخي

أكدت الصين اليوم الأربعاء التزامها الثابت بمواجهة التغير المناخي وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"،في تصريح اليوم، تعليقا على إعراب شخصيات أمريكية مؤخرا عن شكوكها في الجهود الصينية في مجال المناخ، إن بكين أعلنت عن مجموعة من السياسات الخاصة بالمناخ العام الماضي، ما أظهر عزيمتها الثابتة على مواجهة التغير المناخي وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، ومثل مساهمة جديدة للعملية العالمية لاستجابة تغير المناخ.وأضاف جيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للانبعاثات على المستوى العالمي عبر التاريخ، وأن الإدارة الأمريكية السابقة تراجعت في قضية التغير المناخي بشكل خطير، حيث انسحبت من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، ورفضت الالتزام بتمويل خفض الانبعاثات، ما أضعف بشدة طموح وجهود التعاون الدولي لمعالجة تغير المناخ".وتابع جيان أن هناك حاجة إلى ابتكارات واختراقات تكنولوجية ثورية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الدول إلى اتخاذ خطوات مشتركة وتعزيز التعاون في إطار متعدد الأطراف.