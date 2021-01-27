مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت، حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق حلقاته الأولى 24 يناير الجاري، حيث تفاعل الجمهور مع أحداث العمل الفني، حيث تم تداول العديد من المقاطع الكوميدية للمسلسل، لذا يبحث المشاهدين عن مواعيد العرض عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة لمتابعة أحداث المسلسل الكوميدية.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبرت 2021

يعرض المسلسل الذي يعتبر من نوعية المسلسلات الكوميدية، على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرا، وأما على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.

الحلقه الحلقات السابقة من مسلسل في بيتنا روبوت 2021

شهدت الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل، صناعة الروبرت لذيذ وزومبا، واللذان يجسد شخصيتهما سيماء سيف، والفنان عمرور وهبة، حيث قام يوسف والذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال، وطلبت منه زوجته سارة بأن تقوم زومبا بخدمتها في أعمال المنزل، ويقوم لذيذ بمساعدة يوسف في الشركة واحتفل العاملين بوجوده.





وأصحبت زومبا تطبخ مع سارة في المطبخ وتقوم بطبخ أحلى وأشهى الأكلات وتوزعها على حماة والتي تجسد شخصيتها الفنانة دلالا عبدالعزيز سارة لكي تغير وجهة نظرها عنها.





ويحاول يوسف أن يشرح لوالدته الاختراع الذي صنعه من الروبرتات، وأنهم أجهزة وسوف يعيشون معه في المنزل مثل باقي الأجهزة، ويبدأ التعامل مع الروبرات في المنزل.





وتظهر الفنانة ناهد السباعي كناشطة حقوقية تحاول أن تحيل سارة ويوسف للتحقيق لتعاملهما السيئ مع الروبرت التي تعتقد أنها بشر، ولكن تفشل، وتتوالى الأحداث وتحاول سارة أن تستبدل زومبا بلذيذ ولكن يوسف يرفض ويقول لها أنهما روبرتات تتبع الشركة، وتبدأ محاولات الشر مع رامي ويحاول إخراج يوسف من الشركة بارتفاع القيمة الإجمالية لنصيبه في الشركة، وإن لم يستطيع أن يدفع بيبيع حصته من الشركة.





ويرفض يوسف ويحاول تدبير المبلغ، ويقص على سارة ووالدته ما حدث وتتوالى الأحداث، بين زومبا وبين لذيذ مع يوسف وسارة.

أبطال مسلسل في بيتنا روبرت

"يشارك في العمل نخبة من نجوم الفن، من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبه، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.





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