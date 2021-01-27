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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تنفيذ «حياة كريمة» مع رؤساء قرى الفرافرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:42 م
محافظ الوادي
محافظ الوادي
محمد مهدي
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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع رؤساء قري مركز الفرافرة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الرائد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و الأستاذ يوسف مرزوق رئيس المركز.

وتم مناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع والمهام المطلوبة من كل رئيس قرية لتنسيق الجهود والتعاون للإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وكلف المحافظ رؤساء القري بتصميم نموذج استرشادي لمنزل بكل قرية على أن يتكون من 3 غرف وصالة ومساحة مخصصة لتربية الدواجن، وحساب التكلفة التقديرية، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الإسكان.

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