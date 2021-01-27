السجن 6 سنوات لنجار لحيازته مخدر الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد أحمد الشرقاوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة نجار بالسجن لمدة 6 سنوات للمتهم، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين إيهاب محمود إسماعيل، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.وترجع أحداث القضية رقم 18760 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض علي شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم ط.ر.ح، 22 سنة، نجار، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه تنفيذًا لقرار النيابة.وتم إعداد كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه بأحد شوارع دائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 10 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبعرضه علي النيابة وبحوزته المضبوطات اعترف بمزاولة نشاط بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فقررت النيابة إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية.