«أسترازينيكا» تنفى انسحابها من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي

نفت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للأدوية أن تكون انسحبت من اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي الأربعاء، لتوضيح أسباب تأخرها في تسليم اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة عزمها على المشاركة في لقاء يعقد خلال النهار.وقال متحدث باسم المجموعة في بيان لوكالة فرانس برس "لم ننسحب، سنحضر الاجتماع مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق خلال النهار"، بعدما أفاد مسئول أوروبي كبير وكالة فرانس برس أن المجموعة "انسحبت" من اجتماع صباح الأربعاء.