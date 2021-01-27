في كافة القطاعات.. جلف نيوز: السيسي قاد مصر بعد سلسلة اضطرابات للتنمية

- مشروع قناة السويس



- العاصمة الإدارية الجديدة



- آلاف المشاريع



أشادت صحيفة "جلف نيوز" بالانتعاش الاقتصادي والتنمية الكبيرة التي حدثت في مصر بعد اضطرابات ثورة يناير والإطاحة بجماعة الإخوان، واعتبرت الصحيفة أن مصر استطاعت تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخروج من عباءة الاضطرابات إلى الإصلاحات الاقتصادية، وأن تحيد عن مسار الاضطرابات وتحول مسارها إلى التنمية الضخمة.كما أِشادت الصحيفة بمشروع تطوير ميدان التحرير، وقالت عنه أنه تم تجديده ليكون وجهة للزوار المحليين والأجانب، لاسيما وقد كان ميدان التحرير متصدرا عناوين الصحف العالمية في ثورة يناير 2011، لافتة إلى أن المشروع يشير إلى توجه مصر نحو التنمية التي زادت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه.وعن ثورة 30 يونيو، قالت الصحيفة أنه تمت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع ضد حكمهم الإقصائي.وأردفت الصحيفة، أنه أثناء مشاركتها في حملة لا هوادة فيها ضد الإرهاب، خطت مصر خطوات واسعة في إنعاش اقتصادها الذي ضربته الاضطرابات التي أعقبت مبارك والعنف المرتبط بالإخوان المسلمين، حيث أكد السيسي على أن إعادة إرساء الأمن وتجديد النشاط الاقتصادي أولوية قصوى وقد أبلى بلاء حسنا، وفقا للمراقبين، كما كان هناك انخفاض كبير في الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة وسط طفرة البناء في جميع أنحاء البلاد.وسلطت الصحيفة الضوء على مشروع قناة السويس الذي تم في عام 2015، وقالت أن الرئيس السيسي، افتتحه برفقة العديد من كبار الشخصيات العالمية، ليشكل امتدادًا بطول 35 كيلومترًا للقناة التاريخية، كما تم بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار في عام قياسي واحد وتم تمويله بالكامل من قبل المصريين من خلال شهادات الإيداع، مما يعكس الدعم العام للرئيس.يمتد الامتداد ذو الاتجاهين بالتوازي مع القناة الأصلية البالغ طولها 193 كيلومترًا، مما يقلل وقت انتظار السفن التي تمر عبر الممر المائي إلى ثلاث ساعات بدلًا من ثماني ساعات. كما انخفضت أوقات العبور من 18 ساعة إلى 11 ساعة.ووفقا للصحيفة فان قناة السويس الجديدة هي جزء من خطة تنمية طموحة، بمليارات الدولارات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.وقالت الصحيفة عنه انه مشروع ضخم آخر لتخفيف الضغط على القاهرة منذ قرون، ومن المقرر نقل مؤسسات الدولة إلى المدينة الجديدة، التي يطلق عليها محليًا اسم العاصمة الإدارية الجديدة.في عهد الرئيس السيسي، نفذت مصر 14.762 مشروعًا في مجالات مختلفة بتكلفة إجمالية 2207 مليار جنيه حتى منتصف 2020، وفقًا للأرقام الحكومية.كما أعلن الرئيس، السبت، عن مشروع لتطوير 1500 قرية كمرحلة أولى في مخطط مدته ثلاث سنوات، قال إنه "سيغير وجه الحياة" في الريف المصري.وفي السنوات الأخيرة، أنشأت مصر شبكة بطول 7000 كيلومتر عبر البلاد، كجزء من الجهود المبذولة لتوفير بيئة صديقة للاستثمار وتقليل المعدلات المرتفعة لحوادث المرور، كما نقلت الحكومة سكان الأحياء الفقيرة إلى مجتمعات جديدة جيدة التجهيز.وفي يناير 2019، أطلقت الحكومة برنامج "العيش الكريم"، وهو برنامج بقيمة 103 مليارات جنيه، يهدف إلى مساعدة الأقل حظًا وتنمية محيطهم.وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في التنمية متعددة المستويات لرفع مستويات معيشة المواطنين وتطبيق إصلاحات اقتصادية جادة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مضيفا أن الدولة تمضي قدما في تحسين خدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي".