محافظ مطروح يناقش مقترحات تنمية الثروة الزراعية والحيوانية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الأربعاء، مقترحات تنمية الثروة الزراعية والحيوانية بالمحافظة مع المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة، مع حرص محافظ مطروح على الاستماع لمقترحات الشباب التي تم طرحها في ذلك المجال، ومنهم عيسى أبوعيسى القناشى أحد شباب مطروح.وأوضح محافظ مطروح أنه تم مناقشة نتائج المرحلة الأولى لمشروع الشباب لاستزراع 3 أفدنة لكل شاب مع عمل دراسة شاملة للتوسع في مساحات للمرحلة الثانية واختيار الأماكن المناسبة لزيادة أعداد الشباب المستفيدين.وأضاف، أنه تم مناقشة موقف أراضي المزارع القائمة والتي تم انتقالها إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقرار 361 لسنة 2020، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لإمكانية طرح أراض بديلة طبقا للمخطط العمراني للمناطق مع مراعاة الفترة الزمنية، مؤكدًا أنه لن يضار أي مزارع.وناقش محافظ مطروح مع مدير الزراعة الخريطة الزراعية وزيادة رقعتها مع زيادة مساحات المراعي وتحقيق الحماية والتنمية للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى الاستفادة من مشروعات منحة الإيفاد وتكاملها في تحقيق التنمية للثروة الزراعية والحيوانية بمطروح بما يعود بالنفع على الأهالي.