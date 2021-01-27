مناقشة بدء مجموعات التقوية والمراجعات النهائية لطلاب الوادي الجديد

عقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، من داخل إدارة الفرافرة التعليمية، اجتماعا مع موجهى المواد الدراسية، تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم بتنظيم مجموعات تقوية للطلاب بجميع المواد الدراسية للطلاب بهدف تحسين المستوى الدراسي لهم بتلك المواد وكذا تنفيذ مراجعات نهائية للمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسى الأول.وأشار وكيل التعليم إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وكذا مراعاة التباعد بين الطلاب بجميع اللقاءات للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة الجميع.