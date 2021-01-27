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جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:35 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
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وجه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عمداء كليات الجامعة النظرية والعملية بسرعة الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل إعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير تنفيذًا للقرارات المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني يوم 21 فبراير 2020، على أن يشهد بدايته إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب الجامعيين وكذلك إجراء امتحانات الدراسات العليا التي كان من المقرر إجرائها فى الفصل الدراسي الأول لكليات القطاع الطبي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من إجراء امتحانات المرحلة الجامعية وذلك حتى يتسنى بدء العملية التعليمية الخاص بالفصل الدراسي الثاني عقب ذلك مع ترك الحرية لبعض الكليات ببدء الدراسة في الأيام البينية خلال فترة الامتحانات بما لا يضر بمصلحة الطالب.

ومن جهته، كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن متابعته شخصيًا لعملية وضع جداول الامتحانات وخاصةً في الكليات ذات الكثافة العددية العالية والتى يتم إجرائها فى صالات الامتحانات، والمقرر أن تمتد حتى 27 مارس 2021، وقد تم بالفعل اعتماد الجداول وستعلن خلال الأسبوع الأول من فبراير 2021.

وأكد غريب، أنه من المقرر فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها وذلك في 18 فبراير المقبل، وذلك قبل استئناف الدراسة بيومين، مشيرًا إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلى والالكتروني للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني مع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لأى سيناريو أخر وفقًا للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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