الرئيس العراقى: الأعمال الإرهابية محاولات يائسة لضرب التعايش السلمى

قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن الأعمال الإرهابية والإجرامية الأخيرة محاولات يائسة لضرب التعايش السلمي، مشددًا على أن مواجهتها تكمن عبر ترسيخ سيادة القانون ودعم الأجهزة الأمنية.وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الأربعاء، أن صالح التقى، في قصر السلام ببغداد، وفد دار الإفتاء برئاسة الشيخ مهدي الصميدعي والوفد المرافق له.وأكد صالح خلال اللقاء أهمية الدور المُلقى على عاتق رجال الدين في منع خطاب الكراهية ومحاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية، والعمل على تقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي.وأضاف: أن الهجمات الإرهابية والإجرامية الأخيرة، هي محاولات يائسة لضرب التعايش السلمي والعودة إلى فترات سابقة، منوهًا بأن الرأي العام الوطني بات مدركًا بشكل جيد لهذه المحاولات التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين.وأشار إلى أن ترسيخ سيادة القانون ودعم الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة يمثل أولوية.