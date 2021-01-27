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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:33 م
حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
ولاء القاضى
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أعلن المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية خلال أسبوع.

وأوضح الجمل، أنه تم إزالة فورية لحالتين تعدي ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة 145 متر مربعا، و320 مترا مربعا بحوض العفيفي بسبك الأحد، بالإضافة إلى حالتي تعدي بقرية بهواش مركز منوف بمساحة 167 م2، فضلا عن إزالة فورية بقرية شـنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (5م2)، وكذا إزالة 15م2 بناحية بركة السبع.

وأضاف، انه تم تنفيذ إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة 10 م2، وسور مخالف بارتفاع 4 أمتار وطول 26 مترًا ناحية صفط جدام مركز تلا.

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