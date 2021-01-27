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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس عصابة سرقة المركبات البخارية بالشروق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة المركبات البخارية من سائقيها بالإكراه بمدينة بدر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتعرف الضحايا على المتهمين فى طابور أمنى وأكدت التحريات ارتكابهم وقائع السرقة من سائقيها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنوا من سرقة 3 تكاتك وأرشدوا عن مكانها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة ٣ أشخاص التكاتك منهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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