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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بدء المشاورات لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:31 م
سيرجيو ماتاريلا
سيرجيو ماتاريلا
وكالات
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يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد ظهر الأربعاء، مشاورات مع أبرز القادة السياسيين لتشكيل حكومة جديدة غداة استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي لا يزال يتولى تصريف الأعمال.

وتنتهي هذه المشاورات بعد ظهر الجمعة، وتبدأ تقليديا بلقاء بين "ماتاريلا" ورئيسي مجلسي البرلمان.
ثم يستقبل الرئيس ممثلي أبرز الأحزاب الخميس وبعد ظهر الجمعة.

في هذا الإطار، سيوفد تحالف أحزاب اليمين المتطرف واليمين- فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلوسكوني، والرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وفراتيلي ديطاليا بزعامة جورجيا ميلوني، وفدا موحدا للقاء الرئيس.

وكان "كونتي" قدم استقالته، يوم الثلاثاء، لماتاريلا بعدما أدرك انه سيكون من المتعذر تشكيل غالبية برلمانية جديدة، بعد انسحاب حزب "ايطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي من الائتلاف الحكومي.

وألغى رئيس الوزراء المستقيل مداخلته التي كانت مقررة بعد الظهر أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس "ماتاريلا"، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وتطبيق خطة اقتصادية تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو تهدف الى تحريك ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، تضرر بسبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 85 ألف شخص في البلاد.

وسيحرص "ماتاريلا" خلال المشاورات على أن تكون أي حكومة جديدة برئاسة كونتي او شخص آخر تحظى بغالبية برلمانية مستقرة، وليس هناك مهلة محددة لهذه المشاورات لكن الوضع الاقتصادي والصحي في إيطاليا يتطلب وجود حكومة تبدأ العمل سريعا.

وكتب "كونتي" على حسابه على فيسبوك مساء الثلاثاء "البلاد تجتاز فترة صعبة للغاية، تتطلب أفقا واضحا وحكومة تحظى بغالبية أوسع وأكثر استقرار، وأضاف استقالتي هي خدمة لهذا الاحتمال تشكيل حكومة جديدة يمكنها تقديم أفق انقاذ وطني".

بحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأبرز في البلاد، فان الفرضية الأكثر ترجيحا هي حكومة جديدة برئاسة كونتي، والاحتمال الآخر سيكون حكومة برئاسة شخصية من أحد الحزبين البارزين حاليا في الائتلاف، الحزب الديموقراطي (وسط-يسار) أو حركة خمس نجوم. ولا يبدو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة احتمالا واردا حاليا.

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