«تحديثات» تعيد «بوينج 737 ماكس» للتحليق في أوروبا مجددا

سمحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "EASA" على العودة إلى الخدمة لنسخة معدلة من الطائرة "Boeing 737 MAX"، ما يفرض حزمة من ترقيات البرامج وإعادة العمل الكهربائي وفحوصات الصيانة وتحديثات دليل العمليات وتدريب الطاقم، ما سيسمح للطائرة بالتحليق بأمان في سماء أوروبا بعد قرابة عامين على الأرض.ومن جهته، قال باتريك كي، المدير التنفيذي لـEASA، إنه بعد تحليل شامل أجرته الوكالة على الطائرة بوينج 737 ماكس، قررنا أنها يمكن أن تعود إلى الخدمة بأمان، حيث تم إجراء هذا التقييم باستقلالية كاملة لشركة Boeing أو إدارة الطيران الفيدرالية وبدون أي ضغوط اقتصادية أو سياسية، كما أجرينا اختبارات الطيران وجلسات المحاكاة الخاصة بنا ولم نعتمد على الآخرين للقيام بذلك من أجلنا.وأضاف: "لدينا ثقة تامة في أن الطائرة آمنة، وهذا شرط مسبق لمنح موافقتنا، لكننا سنواصل مراقبة عمليات 737 MAX عن كثب بينما تستأنف الطائرة الخدمة، في موازاة ذلك، وبناءً على إصرارنا، التزمت Boeing أيضًا بالعمل على تعزيز الطائرة بشكل أكبر على المدى المتوسط، من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الأمان".وكان قد تم إيقاف تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس في جميع أنحاء العالم في مارس 2019 بعد ثاني حادثين في غضون 6 أشهر فقط العالم قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل 346 شخصًا، حيث تم إرجاع السبب الجذري لهذه الحوادث المأساوية إلى برنامج يعرف باسم MCAS (نظام تعزيز خصائص المناورة)، والذي يهدف إلى تسهيل التعامل مع الطائرة.