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الكرازة

التاريخ القبطي اليوم 2021.. وقراءات الكنيسة بشكل مفصل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:02 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 19 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

التاريخ القبطي اليوم 2021

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 4: 3،6،7 + متى 10: 24 - 33

باكر: مزامير 113: 1 - 2 + مرقس 8: 34 - 9: 1

قراءات القداس:

البولس: رومية 8: 14 - 27

الكاثوليكون: 1 بطرس 2: 11 - 17

الإبركسيس: اعمال 19: 11 - 20

السنكسار: تذكار اكتشاف اعضاء القديسين اباهور وبيسورى وامبيرة امهما

الإنجيل: مزامير 66: 12 - 14 + لوقا 21: 12 - 19

وشهر طوبة هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو الخامس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت الذي يعقبه شهر بابة ثم شهر هاتور ثم شهر كيهك السابق لشهر طوبة مباشرة والذي يتميز بصوم وعيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريين قديما منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.

وبعد عرض التاريخ القبطي اليوم 2021 فقد أعقبه الامبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للامبراطورية فيما بعد.

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وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

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