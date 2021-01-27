مجلس جامعة بنها يبدأ جلسته بدقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة

هنأ مجلس جامعة بنها، في جلسته اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق، لتعيينه عضوًا بمجلس النواب.وأعرب مجلس الجامعة، في بيان، عن سعادته بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قيادات وأساتذة جامعة بنها والخبرات العلمية بها، مؤكدًا أن التكليفات الرئاسية على كل المستويات لأي قيادة أو أستاذ في الجامعة هو شرف ووسام لجامعة بنها وثقة غالية تفخر بها دائمًا.من ناحية أخرى، قدم مجلس الجامعة أيضًا التهنئة للدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاجتيازها زمالة التعليم الطبي بمعهد الشرق الأوسط، والذي يعد من أكبر مراكز التعليم الطبي بالولايات المتحدة بفلادلفيا وجامعة عين شمس.وأكد المجلس أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرًا للجامعة وجميع العاملين بها.وكان مجلس جامعة بنها قد بدأ جلسته اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة.وقال المجلس: إن جامعة بنها تقدر وتثمن التضحيات التى يقوم بها رجال الشرطة ودورهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أسر الشهداء وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته.من جانبه وجه مجلس الجامعة خلال جلسته التهنئة للواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة.