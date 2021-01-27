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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأمم المتحدة تحمل إيطاليا مسؤولية وفاة 200 مهاجر في غرق سفينة عام 2013

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن إيطاليا تتحمل المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013، نظرا لأن السلطات استغرقت وقتا طويلا للغاية لإنقاذهم في البحر المتوسط.

وكتبت الهيئة الأممية في قرار صادر اليوم الأربعاء في جنيف إنه في العاشر من أكتوبر من ذلك العام، لم ترد إيطاليا على الفور على نداءات استغاثة مختلفة من القارب الغارق، الذي كان يقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال، على الرغم من أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية كانت قريبة من هناك.

وقدم 4 ناجون-3 سوريون وفلسطيني- فقدوا أسرهم، شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التي تراقب الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الحق في الحياة.

ووجدت الهيئة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا أن إيطاليا فشلت في حماية أرواح المهاجرين.

وقالت هيلينا تيجرودجا في بيان إن: "كان هناك تأثير مباشر لتأخر رد إيطاليا في فقدان أرواح الأشخاص".

وقضت اللجنة بأنه مطلوب من إيطاليا تقديم تعويض كامل للأفراد، الذين تم انتهاك حقوقهم، ومحاكمة هؤلاء المسؤولين ومنع وقوع حوادث مماثلة.

وكان قارب الصيد، الذي كان يقل لاجئين سوريين في الأغلب قد غرق بعد أن تم إطلاق النار عليه من قبل قارب، كان يحمل علم البربر في المياه الدولية.

وردت السلطات الإيطالية على نداءات الاستغاثة بإحالتها إلى سلطات مالطا. وعندما وصل قارب دورية مالطي في نهاية الأمر، كان القارب قد انقلب بالفعل. وغرق أكثر من 200 شخص، من بينهم 60 طفلا.

وتم نشر سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، التي كانت على بعد ساعة فقط لكن في أعقاب وصول القارب المالطي.

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