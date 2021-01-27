على طريقة هنادي مهنى..كيف ترتدين فستان سهرة؟

استضافت الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة الفنانة هنادى مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، تحدثا لأول مرة عن علاقتهما وقصة حبهما.أعتادت "هنادي" أن تظهر بفساتين مختلفة ومناسبه لجسمها الكيرفي لحد كبير، لذا إذا كنتِ تبحثين عن فساتين مختلفة لحضور مناسبة اختارى من إطلالتها.1-فستان أبيضارتدت هنادى مهنى فستان أبيض يناسب يوم كتب الكتاب، مرصع بفصوص لامعة من الجوبير المبطن، وأكمام شفافة، من المصمم الشهير أحمد العقاد، مع شعر ويفي ومكياج سموكي لدينا راغب.2-كلاكيت تانى مرة فستان أبيضارتدت هنادي مهنى فستان أبيض للمرة الثانية خلال جلسة تصوير، من تصميم مارام بورهان، مما يظهرها بإطلالة رائعة.3-فستان أوف وايتوبظهورها خلال تكريمها عن دورها بمسلسل زلزال ظهرت هنادي بفستان أوف وايت منفوش مرصع بالورود على الذراعين ومنطقة الصدر.4-فستان أحمروظهرت هنادى بفستان أحمر منفوش وذلك خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة في دورته الـ 2.5-فستان أسودوبفستان أسود شفاف من ناحية الذراعين ظهرت هنادى مهنى خلال حلقتها المميزة بصحبة أحمد خالد صالح ببرنامج صاحبة السعادة