على طريقة هنادي مهنى..كيف ترتدين فستان سهرة؟
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:26 م
شيماء دهبطباعة
استضافت الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة الفنانة هنادى مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، تحدثا لأول مرة عن علاقتهما وقصة حبهما.
أعتادت "هنادي" أن تظهر بفساتين مختلفة ومناسبه لجسمها الكيرفي لحد كبير، لذا إذا كنتِ تبحثين عن فساتين مختلفة لحضور مناسبة اختارى من إطلالتها.
1-فستان أبيض
ارتدت هنادى مهنى فستان أبيض يناسب يوم كتب الكتاب، مرصع بفصوص لامعة من الجوبير المبطن، وأكمام شفافة، من المصمم الشهير أحمد العقاد، مع شعر ويفي ومكياج سموكي لدينا راغب.
2-كلاكيت تانى مرة فستان أبيض
ارتدت هنادي مهنى فستان أبيض للمرة الثانية خلال جلسة تصوير، من تصميم مارام بورهان، مما يظهرها بإطلالة رائعة.
3-فستان أوف وايت
وبظهورها خلال تكريمها عن دورها بمسلسل زلزال ظهرت هنادي بفستان أوف وايت منفوش مرصع بالورود على الذراعين ومنطقة الصدر.
4-فستان أحمر
وظهرت هنادى بفستان أحمر منفوش وذلك خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة في دورته الـ 2.
5-فستان أسود
وبفستان أسود شفاف من ناحية الذراعين ظهرت هنادى مهنى خلال حلقتها المميزة بصحبة أحمد خالد صالح ببرنامج صاحبة السعادة