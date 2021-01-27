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مصر

وزيرة الصحة: 527 شخصًا من الأطقم الطبية تلقوا لقاح كورونا خلال يومين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- وكلاء وزارة الصحة بعدد من المحافظات يتقدمون الصفوف الأمامية لتلقي اللقاح.

- الأطقم الطبية يوجهون الشكر للرئيس السيسي لحرصه على توفير اللقاحات لحمايتهم.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أن 527 شخصًا من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بـ15 مستشفى عزل، وصدر، وحميات بعدد من محافظات الجمهورية خلال يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزير الصحة أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، أول أمس الإثنين، إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها تدريجيًا على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن عددًا من المحافظات تشهد اليوم بدء عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا.
وأضافت الوزيرة أن وكلاء الوزارة بمحافظات القليوبية، بورسعيد، الفيوم تقدموا الصفوف الأمامية للأطقم الطبية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن مشاركة عدد من وكلاء الوزارة في التجارب الإكلينكية للقاح في مرحلتها الثالثة.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم اطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة، مؤكدة أن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد اختيارية وبالمجان.
ومن جانبهم، وجه الأطقم الطبية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديره لجهودهم في التصدى لفيروس كورونا المستجد وحرصه على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، كما ثمنوا قيام وزيرة الصحة والسكان بالمشاركة في التجارب الإكلينكية للقاح في مرحلتها الثالثة مما كان بمثابة رسالة طمأنينة لهم.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت الأحد الماضي، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

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