الدفاع الجزائرية تُعلن تسليم إرهابي نفسه جنوب البلاد

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، إن إرهابيًا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار أقصى جنوب البلاد.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن الأمر يتعلق بالإرهابي المدعو «أبة» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.وأشارت إلى أنه جرى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف كان بحوزة الإرهابي.