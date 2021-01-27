برلمانية تؤكد على أهمية التكنولوجيا فى نشر الثقافة

أكدت النائبة سحر بشير معتوق عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، على أهمية التكنولوجيا فى نشر الثقافة، مضيفة أنه يتم استهداف تقريبا 32% من الشباب فى مصر.وتساءلت "معتوق" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة،"لماذا لا يتم استهداف الشباب عن طريق التكنولوجيا سواء فيسبوك او تويتر او وسائل التواصل الاجتماعي عموما، موضحة أنها تترك اثر كبير وسريع مثلما حدث في مسلسل الاختيار مع الشباب وتعلقهم الكبير بالشهيد الحمد المنسي من خلال المسلسل".وأشارت النائبة ان نشر الثقافة عن طريق التكنولوجيا يحدث فى جميع دول العالم، وبناءا عليه يجب مشاركة جميع الوزارات المعنية في نشر الثقافة.