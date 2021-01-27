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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

دورات تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء التدريس بجامعة حلوان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كل وفق تخصصه.

وقالت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، إن الخطة يتم وضعها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور والتى يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير الأون لاين كالآتي:

1 - دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تصميم المقررات الالكترونية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

3- Microsoft teams وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

4- تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

5- التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

6- العرض الفعال وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير  فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

7- نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

8- التخطيط الاستراتيجي وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

9- العمل تحت الضغوط النفسية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

10- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


كما سيعقد المركز دورات تدريبية بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي مع الالتزام بالأعداد القليلة بالدورة التدريبية على النحو التالى:

1- الجاذبية الشخصية للأستاذ الجامعى، يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمى، يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

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