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مصر

مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:03 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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مواعيد صرف معاشات فبراير 2021، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاثنين المقبل، صرف معاشات شهر فبراير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وقال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات تصل إلى ما يقارب 18 مليار جنيه، لافتا أن جميع منافذ الهيئة استعدت لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مواعيد صرف معاشات فبراير 2021

تبدأ الشريحة الأولى، التى يبلغ عددها 2.4 مليون مواطن، الأول من فبراير، صرف المعاشات بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، فى حين يبلغ عدد مستحقي الشريحة الثانية 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه، فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

الصرف الآلي
أكد رئيس الهيئة، أنه يحق لكل صاحب معاش او مستفيد يحمل كارت ميزة او البطاقة الآلية الصرف من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، موضحًا أن الهيئة قامت بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"

زيادة المعاشات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعاشات زادت بنسبة 14% وفقا لقانون المعاشات الجديد، وذلك بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، لافتة أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع بواقع 900 جنيهًا منذ يوليو 2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي.

وأطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موقعها الإلكتروني بموجب الاتفاق المبرم بين كلًا من وزارتي التضامن والاتصالات وتكنولوجيا، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى بين البنك الاهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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موعد صرف معاشات فبراير 2021



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