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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك بدمياط»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:21 م
حافظ على ترعتك بدمياط
حافظ على ترعتك بدمياط
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء انطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" ضمن فاعليات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة من قبل مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وسيتم تفعيل خط ساخن مزود بخدمة (واتساب) على رقم (٠١٠٦٨٨٠٠٥٨٧)يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات القاء القمامة بالترع،حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المصلحة بالمحافظة والوحدات المحلية،الأمر الذي يسهم في سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك المشين تمهيدًا لعمل اللازم من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد بالتنسيق بين أجهزة الجهتين.

ووجهت المحافظ تعليماتها لكافة أجهزة الوحدات المحلية بتقديم المساعدة والتنسيق الكامل مع إدارات الري بالمحافظة حال رصد مخالفات إلقاء القمامة وسرعة عمل اللازم حيالها،ويأتي ذلك حرصًا من المحافظة وكافة الأجهزة المعنية على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين الترع وعائده الإيجابي نحو ترشيد الاستهلاك وتقليل الفواقد إلى الحد الأدنى،فضلًا عن الحفاظ على نظافة البيئه والصحة العامة.

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