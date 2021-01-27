طلب إحاطة برلماني بشأن إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارة بإعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأمر.وأشارت مختار في طلبها إلى أن هذا الموضوع سوف يؤدى إلى سيطرة الأهواء وشبهة المجاملات وافتقاد معايير التقييم والموضوعية في الاختيار، ما يؤثر بدوره على المنتمين لهذه المؤسسات التعليمية من أساتذة وطلاب وموظفين.