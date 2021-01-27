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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: 93% نسبة التنفيذ بكوبري جرجا العلوي وافتتاحه قريبا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:18 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة جرجا أعمال إنشاء كوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أية معوقات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته النائب ياسر نصر عضو مجلس النواب، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس محمد عبد العاطي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس مؤمن محمد وكيل مديرية الطرق، والمهندس هاني كمال مدير مشروعات الكباري بالمقاولون العرب.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ به 93%، ويربط بين ثلاث محاور بالمدينة بتكلفة 65 مليون جنيه، بطول كيلو و300 متر، ومن المتوقع الانتهاء منه وافتتاحه بنهاية شهر فبراير المقبل، وأكد المحافظ على أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث التي تحدث نتيجة عبور السيارات لمزلقان السكة الحديد، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لافتتاح المشروع في الموعد المحدد وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التجميل بنفق المشاة بجرجا ضمن المشاركة المجتمعية لمبادرة أكاديمية الخطوط العربية بجرجا، حيث تفقد المحافظ أعمال الرسم بالنقوش الفرعونية والتجميل لمداخل ومخارج النفق، مشيدا بالمبادرة والقائمين عليها.

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