أجمل تسريحات نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام بأحدث ظهور لها، وعلقت قائلة:" لوك جديد شكرا لصديقي الموهوب شريف طانيوس على هذا اللوك المميز من رأسي حتى قدمي".ظهرت "نسرين" بإطلالة شتوية مميزة، ارتدت بالطو طويل باللون الزيتى مما منحها إطلالة جديدة، مع بنطلون شراب، وحذاء شتوي.اختارت تسريحة الأظافر لزيادة شعرها طولًا، مع اكسسوارات ملونة تناسبت إطلالتها بشكل كبير.