ريابكوف يكشف موعد العمل باتفاق معاهدة «ستارت 3»

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، عن أن اتفاق تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر مذكرة دبلوماسية متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة، وسيتم تأكيد تنفيذ إجراءات التصديق الداخلية.وقال ريابكوف- خلال كلمة أمام البرلمان الروسي: "وفقًا لأمر رئيس روسيا الاتحادية أجرت وزارة الخارجية الروسية مفاوضات مع الجانب الأمريكي حول تمديد الاتفاقية (ستارت 3) المبرمة في 8 أبريل 2010، وتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية وتبادل المذكرات الدبلوماسية يوم أمس".وأضاف ريابكوف أن "الاتفاق على التمديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ آخر مذكرة متبادلة بين الطرفين لتأكيد الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".وأشار إلى أن الاتفاقية تم تمديدها حتى 5 فبراير 2026 وهنا يكمن جوهر الاتفاقية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مساء أمس أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".يذكر أن معاهدة "ستارت 3" التي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير المقبل وُضعت ليتم تطبيقها لمدة 10 سنوات، مع إمكان تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.يذكر أن "ستارت 3" ألزمت الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض- خلال فترة 7 سنوات- الرءوس النووية إلى 1550 رأسًا، وخفض الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة، وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.