تطعيم 21 من الطاقم الطبي بعزل الباجور بلقاح كورونا

صرح مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بأنه تم تطعيم 21 فردًا من العاملين في الأطقم الطبية بمستشفى العزل الطبي بالباجور، بالقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا يزال 144 فردًا لم يتلقوا الجرعة.وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن 6 من العاملين تم تطعيمهم بالأمس منهم الدكتور وليد الشريف مدير المستشفى، فيما تم تطعيم 15 فردًا آخرين اليوم، وباقي 144 شخصًا لم يتلقوا تطعيم فيروس كورونا.وكان الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية، أعلن عن بد إعطاء لقاح فيروس كورنا أمس، وكانت عزل الباجور أول المتلقين، كما أضاف أن اللقاح عبارة عن فيروس كورونا في صورته الميتة.