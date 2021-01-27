إصابات كورونا فى السنغال تتجاوز 25 ألف حالة
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:34 م
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إجراء 1698 فحصًا للإصابة بكورونا، تم من خلاله تسجيل 280 إصابة مؤكدة بالفيروس، وشفاء 255 مصابا ووفاة 9 حالات.
وأضاف البيان الذي بثته الإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بلغ 25 ألفًا و407 حالات، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 ألفًا و125، بينما بلغ إجمالي الوفيات 601 حالة.
وأضاف البيان الذي بثته الإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بلغ 25 ألفًا و407 حالات، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 ألفًا و125، بينما بلغ إجمالي الوفيات 601 حالة.