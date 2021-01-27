تأجيل دعوى فرض الحراسة على رئيس شركة «بداية» للمقاولات

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى فرض الحراسة على رئيس مجلس إدارة شركة «بداية» للطرق والمقاولات، لاتهامه بالاستيلاء على مستحقات ورثة أحد شركائه، ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم بالشركة والاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها، إلى جلسة 31 يناير.وكشفت أوراق الدعوى المقامة من كل من السيدة أميرة عباس عبدالواحد، بصفتها وصية على ابنها القاصر "آدم"، ونجلاء محمد راضس البركس، ضد هشام على شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات باعتبارها شركة مساهمة مصرية، أن ورث الطالبين المرحوم عبداللطيف إبراهيم مصطفى، الذى شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، تم الاستيلاء عليه وتم منعهم من الحصول على حقوقهم المالية بالشركة.وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة المحكمة الاقتصادية بفرض الحراسة القضائية على شركة بداية للطرق والمقاولات، وتعيين عليها حارس قضائى تكون مهمته استلام الشركة ومقراتها وإدارتها إدارة حسنة في الغرض المخصص من أجلها وتحصيل ريعها، والوفاء بكل الالتزامات المقررة بالقانون وعقد التأسيس واللائحة وبعد خصم المصروفات الضرورية، إيداع صافى الأرباح خزينة المحكمة أو توزيعها على المساهمين كل حسب حصته وتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات كل 6 أشهر وإيداع صورة منها.