محافظ بني سويف يبحث إنشاء مناطق لوجستية وموانئ جافة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اللواء عمرو محمد ياسين رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، والدكتور خالد حافظ معبدي مدير عام الاستثمار بالموانئ الجافة، والدكتور شريف مبروك رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ الجافة، المهندس عامر عنتر مدير الإدارة الفنية بالموانئ الجافة، وبحضور بلال حبش نائب المحافظ، ولمياء جلال مدير عام الاستثمار.وأكد محافظ بني سويف أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كل الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.وأشار إلى أن بني سويف تسعى لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لا سيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار 6 سنوات ماضية.وخلال اللقاء تمت مناقشة تعظيم سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال تنفيذ مشروعات محددة لخدمة الاستثمار على أرض المحافظة، حيث تم بحث إنشاء مشروع ميناء جاف، ومنطقة لوجستية ومناطق تخزينية لتخدم المناطق الصناعية بشكل متكامل، ويدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية ويعظم من قيمتها في المجال.وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية أن تكون المشروعات المقترحة في مجال اللوجستيات والموانئ الجافة بالمفهوم الشامل والمتكامل الذي يليق بالاستثمار بالمحافظة ويعظم من قيمته، بحيث تتضمن مناطق صناعات تكميلية بجانب أنشطة التخزين والفرز والتعبئة، والأنشطة الأخرى المكملة والتي تتكامل مع أنشطة الميناء الجاف، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتوفير ميزة نسبية وقيمة مضافة للمناطق الصناعية التي يتم إنشاء المنطقة اللوجستية أو الميناء الجاف بالقرب منها أو عليها.