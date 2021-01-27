عبدالدايم: نسبة إنجاز تجديد المؤسسات الثقافية بلغت 131%

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى بيانها أمام مجلس النواب أن الوزارة قدمت مجهود كبيرا فى مجال إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية حيث تم تنفيذ 549 مشروع تطوير وصيانة على مستوى قطاعات وهيئات وزارة الثقافة من مستهدف 420 مشروع، بنسبة إنجاز 131% بتكلفة إجمالية بلغت مليار و28 مليون جنيه.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، طلبت استعراض فيلم توثيقى عن أنشطة الوزارة قبل ان تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.ومن المقرر أن يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية.