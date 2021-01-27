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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:49 م
فلاشة
فلاشة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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حرر زوج بمدينة المحلة الكبرى، بلاغًا يتهم فيه زوجته الطبيبة البيطرية بالزنا، مع نفيه نسب طفله البالغ من  العمر عامين ويطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه، بعد أن كشفت الصدفة عن عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشة للزوجة وهي تمارس فيها الجنس مع عدد من الرجال.
وقدم محامى الزوج ما يزيد على 40 فيديو لإثبات الواقعة تحمل دليلًا على خيانة الزوجة وممارستها البغاء، بالإضافة للعديد من الصور الفوتوغرافية التي التقطتها الزوجة لنفسها لعرضها على راغبي المتعة الحرام، وحرر محضرًا يحمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة. 

وكشف الزوج فى بلاغه عن أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.

وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معًا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدًا أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين  مع زوجته أثناء ممارسة الرذيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبًا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

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