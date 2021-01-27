وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية وتطوير قطاع المسرح وقصور الثقافة، موضحة أن التحدي الذي واجه الوزارة هو قلة الاعتماد المالي.ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة اعتمادات الباب السادس، وتم اعتماد مليار و340 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 40%، مشيرة إلى أنه تم إسناد المشروعات المتعثرة للشركات التابعة لمؤسسات الدولة، ونجحت الوزارة في إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131%.وأوضحت أن الوزارة قدمت مجهودًا كبيرًا في مجال إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية، حيث تم تنفيذ 549 مشروع تطوير وصيانة على مستوى قطاعات وهيئات وزارة الثقافة من مستهدف 420 مشروعًا، بنسبة إنجاز 131% بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و28 مليون جنيه.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم طلبت استعراض فيلم وثائقي عن أنشطة الوزارة قبل أن تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.ومن المقرر أن يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية.