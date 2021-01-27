رئيس وزراء اليابان يعتذر للشعب عن خرق نائبين لإجراءات كورونا

اعتذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في البرلمان، اليوم الأربعاء، بعد زيارة نائبين بارزين من ائتلافه الحاكم لنواد ليلية في طوكيو، بالمخالفة لحالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء الياباني، مخاطبا لجنة الميزانية في مجلس المستشارين وفقا لوكالة أنباء " كيودو" اليابانية، إنه يعتذر بشدة عما حدث، لاسيما وأن حكومته قد طلبت من الأشخاص الامتناع عن النزهات غير الضرورية.وكان كل من جون ماتسوموتو، النائب البارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وكيوهيكو توياما، النائب البارز في حزب "كوميتو" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بزعامة "سوجا"، قد اعترفا بزيارة هذه النوادي الليلية الأسبوع الماضي، حيث بقيا فيها حتى وقت متأخر.ويأتي الكشف عن مخالفة النائبين في وقت تدرس فيه الحكومة تمديد حالة الطوارئ، التي تحث المطاعم والحانات على تقليل ساعات العمل، لمدة شهر بعد الموعد المقرر لانتهائها في 7 فبراير، وفقا لـ"كيودو".وبموجب حالة الطوارئ، يُطلب من الأفراد البقاء في المنزل وإغلاق المطاعم بحلول الساعة 8 مساءً، وكانت الحكومة المركزية قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة في 7 يناير ووسعت نطاقها إلى سبع محافظات أخرى، بعد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس.