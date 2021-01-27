9144 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9144 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأرقام الجديدة تزيد عن يوم الإثنين بواقع 2200 حالة، إلا أنها تظل أقل من الأرقام المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي بخمسمائة حالة.وما زال أكثر من ستة آلاف شخص يتلقون العلاج داخل المستشفيات في أنحاء البلاد فيما يرقد قرابة ألف شخص في حالة حرجة.