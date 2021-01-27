حظر تصدير الفول المدمس والأخضر 3 أشهر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حظر تصدير الفول المدمس أو الأخضر، لمدة 3 أشهر مقبلة، باستثناء عبوات الفول المعبأة الجاهزة بهدف توفير الاحتياجات المحلية للمواطنين وحفاظًا على المخزون الاستراتيجي للفول ليكفي البلاد عدة أشهر مقبلة.وأكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، في تصريح خاص للدستور، أن معدلات الاستهلاك المحلي لسلعة الفول المدمس في الأسواق المحلية يتم توفيرها بنسبة 80% من خلال الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة والإنتاج المحلي بنسبة 20%.ولفت إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك بالاستيراد من دول شرق آسيا والصين والهند.